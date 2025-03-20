Россиянам рассказали, у кого будут самые высокие зарплаты в 2025 году

«В 2025 году, на мой взгляд, будет высокий спрос на рынке труда на IT-специалистов, сварщиков, инженеров, токарей, операторов сельскохозяйственной техники. Думаю, что опытные (!) специалисты указанных выше профессий вполне могут претендовать в 2025 году на заработную плату в размере 250−350 тысяч рублей (в 2,5−3,5 раза выше средней зарплаты) и даже значительно выше: всё будет зависеть от квалификации, опыта и готовности повышать свою квалификацию», — объяснил Балынин.