Россиянам рассказали, у кого будут самые высокие зарплаты в 2025 году

Самые высокие зарплаты в этом году в России могут быть у IT-специалистов, сварщиков, инженеров и представителей еще ряда профессий, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
В беседе с aif.ru эксперт отметил, что во многом ситуация с зарплатами зависит от рынка труда.
«В 2025 году, на мой взгляд, будет высокий спрос на рынке труда на IT-специалистов, сварщиков, инженеров, токарей, операторов сельскохозяйственной техники. Думаю, что опытные (!) специалисты указанных выше профессий вполне могут претендовать в 2025 году на заработную плату в размере 250−350 тысяч рублей (в 2,5−3,5 раза выше средней зарплаты) и даже значительно выше: всё будет зависеть от квалификации, опыта и готовности повышать свою квалификацию», — объяснил Балынин.
По словам экономиста, заработки представителей указанных выше профессий будут расти высокими темпами и в последующие годы. Такая динамика обусловлена ситуацией на рынке труда: у граждан тех профессий, которые находятся в дефиците, зарплата будет расти опережающими темпами.
Ранее член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала aif.ru, что с 1 октября запланирована индексация зарплат госслужащих.