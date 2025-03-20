Замерзайка: В России ограничат использование названий «тосол» и «антифриз»

Министерство энергетики РФ предложило запретить использование в названиях или обозначениях охлаждающих жидкостей, не являющихся низкозамерзающими, таких терминов, как «тосол», tosol, «антифриз», antifreeze, а также других аналогичных указаний, которые могут вводить потребителей в заблуждение относительно возможности использования этих жидкостей в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, а также специальной техники. Соответствующий проект поправок в технический регламент «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 030/2012) опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.