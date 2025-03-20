Замерзайка: В России ограничат использование названий «тосол» и «антифриз»

Согласно тексту проекта, жидкости не считаются низкозамерзающими, если температура начала их кристаллизации превышает минус 35 градусов по Цельсию. В Минэнерго считают, что необходимо запретить производство и продажу автомобильных охлаждающих жидкостей с такими параметрами. Кроме того, ведомство предлагает обязать производителей указывать температуру начала кристаллизации на лицевой стороне упаковки, чтобы эта информация была легко доступна для потребителей.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, такие меры направлены на защиту потребителей от обмана или введения в заблуждение относительно физико-химических свойств охлаждающих жидкостей.
«Документ подготовлен по итогам анализа практики применения технического регламента Таможенного союза “О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям”. Он призван оптимизировать ряд актуальных вопросов», — узнала в пресс-службе ведомства газета «Известия».
В ближайшее несколько месяцев большинству россиян не грозят температуры ниже 35 градусов. Зато о «переобувке» авто уже пора задуматься. Ранее синоптики рассказали, когда погода позволит уверенно переходить на летнюю резину.