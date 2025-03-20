Финансист объяснил, стоит ли срочно продавать валюту

«Россиянам, которые хранят свои сбережения в валюте, не нужно принимать поспешных решений в сложившейся ситуации — все может очень быстро измениться», — рассказал экономист Лазарь Бадалов агентству «Прайм». Экономист добавляет, что нынешнее укрепление рубля связано с переизбытком иностранной валюты на фоне снижения импорта и высокого уровня экспорта, а также это происходит на фоне геополитической ситуации.