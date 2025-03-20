Финансист объяснил, стоит ли срочно продавать валюту

Финансист не советует продавать валюту без необходимости.
Стремительное укрепление рубля на российском финансовом рынке в последнее время не является гарантией его долгосрочного роста. Поэтому избавляться от доллара пока не стоит.
«Россиянам, которые хранят свои сбережения в валюте, не нужно принимать поспешных решений в сложившейся ситуации — все может очень быстро измениться», — рассказал экономист Лазарь Бадалов агентству «Прайм». Экономист добавляет, что нынешнее укрепление рубля связано с переизбытком иностранной валюты на фоне снижения импорта и высокого уровня экспорта, а также это происходит на фоне геополитической ситуации.
Бадалов также подчеркивает, что текущие геополитические ожидания пока не подкреплены конкретными действиями, что добавляет неопределенности в прогнозы валютного рынка. Поэтому уже к лету ситуация может кардинально измениться, возможен дефицит валюты. Финансист советует продавать валюту только в случае необходимости.
Ранее Мосбиржа фиксировала падение американской валюты, но эксперты прогнозируют ослабление рубля к весне. А глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что вероятность укрепления рубля свыше тех значений, которые фиксируются сейчас — крайне мала. На фоне геополитики и ее влияния на рубль глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также не советует поспешно покупать доллар.