Вечером 18 марта состоялись телефонные переговоры между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Эта беседа ожидалась представителями со всего мира. Как пишет РБК, за время переговоров индекс Мосбиржи дважды падал на более чем 1%. Отмечается, что его обрушил так называемый «тайный инвестор». Индекс падал в течение минуты и сразу возрастал. На открытии утренней сессии он снизился на 1,3%. Во время переговоров двух мировых лидеров прошел ряд значительных продаж. Инвесторы не сидели без дела и пользовались ситуацией. Уточняется, что продажи прошли по основным ликвидным бумагам. После этого акции различных компаний упали на 6−10%. Тем временем, стоимость доллара упала до 80 рублей. Сейчас курс чуть выше. Однако положительную для рубля тенденцию можно уловить. На прошлой неделе доллар был выше 85 рублей.