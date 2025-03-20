В Приморье развернулась дискуссия о перспективах атомной энергетики

О том, что краю нужна АЭС, стало понятно еще на рубеже 1970−1980-х годов. Советская экономика росла достаточно динамично. В итоге к концу 1980-х в Приморье начали искать место для строительства станции. Было предложено семь площадок, но наиболее перспективными считались территории под Дальнереченском и Арсеньевом. Причем ни Чернобыль, ни даже развал СССР на «атомные» планы властей не повлияли, и в 1995 году во Владивостоке была даже создана дирекция будущей Приморской АЭС. Правда, в сентябре 2002 года ее закрыли по экономическим соображениям. Но от планов не отказались. Уже в 2009 году концерн «Росэнергоатом», который входит в «Росатом», вновь занялся проектированием АЭС на Дальнем Востоке, но с прицелом на то, что существенную часть электроэнергии будет покупать Китай. АЭС «Приморская» и «Дальневосточная» — так их назвали.