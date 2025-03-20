В Приморье развернулась дискуссия о перспективах атомной энергетики

Такое решение стало итогом расширенного совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа. В результате сделан вывод, что в ряде регионов ДФО назревают проблемы с электрообеспечением. И привычной для тех же Приморья и Хабаровского края угольной генерацией проблемы уже не решить. Не поможет тут и сахалинский газ, которого мало, да к тому же он рассматривается все же больше как экспортный ресурс.
Выполняя поручение президента, правительство РФ утвердило генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в различных регионах страны до 2042 года. Документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина подтверждает намерения федеральных властей вложиться в создание двух атомных электростанций, а также двух станций малой мощности и плавучей станции на территории Дальнего Востока. Объекты появятся в Приморском и Хабаровском краях, а также в Якутии и на Чукотке.
На состоявшемся во Владивостоке на площадке ДВО РАН круглом столе, посвященном перспективам строительства атомной электростанции в крае, известные приморские экономисты, представители власти говорили не столько о необходимости или ненужности АЭС, сколько о том, в какие сроки и в каком масштабе внедрять этот новый для региона энергоресурс. Хотя, как оказалось, есть в экспертной среде и противники АЭС. Но вовсе не по экологическим причинам, а вернее, не только по экологическим, как это часто бывает при обсуждении подобных проектов.
Председатель думы города Владивостока Андрей Брик сообщил, что ситуация с энергообеспечением в крае обостряется с каждым годом. Ежегодно потребление электричества в Приморье растет на пять процентов. По мнению депутата, требуется радикальное решение этой проблемы, но последнее слово в вопросе создания АЭС остается за экспертами, которые должны взвесить все факторы.
В поддержку строительства АЭС высказался академик, научный руководитель Института химии ДВО РАН Валентин Сергиенко. Ученый заверил, что альтернативы АЭС нет. Он считает большим плюсом наличие кадровой базы для будущей АЭС. Во-первых, Дальневосточный федеральный университет, который готов обеспечить атомный проект необходимым количеством специалистов, а во-вторых, военные атомщики ТОФ.
Экс-спикер Заксобрания Приморья, доктор технических наук, специализирующийся на теории ядра, Виктор Горчаков также однозначно высказался за строительство АЭС. По его словам, для решения проблемы нехватки электричества региону нужны быстрые решения. Вариантов два: газовая или атомная электростанция. Горчаков склоняется ко второму варианту, так как своего газа в Приморье нет.
— Что касается ядерной безопасности АЭС, то катастрофы на Фукусиме и в Чернобыле стали возможны из-за человеческих ошибок. Это нужно обязательно учитывать еще на стадии проектирования станций, а также многократно дублируя системы их безопасности. Но прежде всего нужно работать с людьми, которые трудятся на АЭС, — отметил Виктор Горчаков.
Профессор Тихоокеанского института географии ДВО РАН Владимир Бочарников, представлявший экологическое сообщество, отметил, что важнейшая задача при выборе площадки для строительства — учесть все возможные факторы, начиная от сейсмических процессов и заканчивая наличием больших объемов воды. Ученый считает, что проектировщики «со стороны» часто не видят всех нюансов той же местной экологии, поэтому при всех предварительных работах по АЭС необходимо привлекать местных экспертов.
А известные ученые-экономисты — кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии Юрий Авдеев и доктор экономических наук, руководитель Института подготовки кадров высшей квалификации ВВГУ Александр Латкин — в своих мнениях делали упор на то, что у региона фактически нет стратегии развития на долгосрочную перспективу.
— В ситуации, когда не совсем понятно, что будет с экономикой региона даже в ближайшие 15−20 лет, и при такой плотности населения, которая только падает, вероятно, вполне можно было обойтись и увеличением мощностей «классической» генерации, — считает Юрий Авдеев.
Александр Латкин также уверен, что для строительства АЭС в Приморье необходимо увидеть кратный промышленный рост, а перспектив существенного увеличения энергоспроса в регионе в ближайшие лет десять не предвидится. Многие крупные инвестпроекты в крае пока остаются только на бумаге. Не стоит особо уповать и на возможный экспорт электричества в Китай и даже в КНДР. Это отдельная и непростая тема для переговоров.
В то же время, по мнению ученых, остро необходима модернизация системы производства энергии и сетевого хозяйства. Специалисты считают, что с ситуацией, когда в субъекте энергохолдинги собирают огромные средства, а потом переводят неизвестно куда, тогда как в регионе десятилетиями не реконструируются мощности, пора заканчивать. Даже во Владивостоке отключения света по два-три, а то и больше раз в месяц стали нормой. Что говорить о приморской глубинке. И АЭС тут не поможет.
А вот с чем АЭС могла бы действительно помочь, так это с тарифами на электричество для населения и в особенности для бизнеса.
Правда, и тут не все просто. Ценник «атомных» киловатт по расчетам независимых экспертов не такой уж и низкий. В любом случае, относительно дешевое электричество стало бы хорошим бонусом для региона. Кстати, население достаточно лояльно относится к перспективам строительства АЭС. Приморцы в целом доверяют профессионализму российских атомщиков.
Справка «РГ»
О том, что краю нужна АЭС, стало понятно еще на рубеже 1970−1980-х годов. Советская экономика росла достаточно динамично. В итоге к концу 1980-х в Приморье начали искать место для строительства станции. Было предложено семь площадок, но наиболее перспективными считались территории под Дальнереченском и Арсеньевом. Причем ни Чернобыль, ни даже развал СССР на «атомные» планы властей не повлияли, и в 1995 году во Владивостоке была даже создана дирекция будущей Приморской АЭС. Правда, в сентябре 2002 года ее закрыли по экономическим соображениям. Но от планов не отказались. Уже в 2009 году концерн «Росэнергоатом», который входит в «Росатом», вновь занялся проектированием АЭС на Дальнем Востоке, но с прицелом на то, что существенную часть электроэнергии будет покупать Китай. АЭС «Приморская» и «Дальневосточная» — так их назвали.