Миронов: в СРЗП разрабатывают меры для повышения пенсий до 40% от зарплаты

Фракция «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) готовит серию законодательных инициатив, направленных на изменение пенсионной системы. Среди предложений — повышение пенсионных выплат до уровня 40% от заработной платы. Об этом информировал лидер партии Сергей Миронов в разговоре с ТАСС.
«Каждый конкретный пенсионер должен получать не меньше 40% от своей конкретной зарплаты, а значит эта норма должна учитываться при начислении пенсии», — сказал Миронов.
Депутат также отметил, что одним из возможных шагов может стать введение дополнительной индексации пенсий, если увеличение заработных плат в сфере, где работал пенсионер, превышает темпы инфляции.
Ранее депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов назвал несколько способов повышения пенсии у россиян. Так, Гаврилов посоветовал либо искать выгодный пенсионный фонд, либо перевести материнский капитал в накопления.