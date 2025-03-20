Компания S7 отменяет прямые рейсы в Москву из Братска и обратно с 15 мая

Самолеты из Братска в Москву и обратно перестанут летать с середины мая. Авиакомпания S7 отменяет прямые рейсы. Информация об этом размещена в братских пабликах в социальных сетях, а также в телеграм-каналах. Пользователи делятся своими переписками с представителями авиакомпании, которые подтверждают отмену рейсов. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город».