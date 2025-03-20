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Компания S7 отменяет прямые рейсы в Москву из Братска и обратно с 15 мая

Самолеты из Братска в Москву и обратно перестанут летать с середины мая. Авиакомпания S7 отменяет прямые рейсы. Информация об этом размещена в братских пабликах в социальных сетях, а также в телеграм-каналах. Пользователи делятся своими переписками с представителями авиакомпании, которые подтверждают отмену рейсов. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

Представители авиакомпании в чатах поддержки сообщают, что с 15 мая все прямые рейсы из Братска в Москву отменены. Причины изменений не называются. Судя по сообщениям, за уже купленные билеты авиакомпания возвращает деньги или предлагает обмен на билет до Москвы с пересадкой в Новосибирске.

На сайте авиакомпании билеты на прямой рейс до Москвы также не доступны для покупки с 15 мая. Вместо них предлагается купить билет с пересадкой в Новосибирске.

Официальных комментариев от авиакомпании S7 по поводу отмены прямых рейсов пока не поступало.

Самолеты из Братска в Москву и обратно пока летают четыре дня в неделю.