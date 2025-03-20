Экс-лидер пермского ОНФ занялся развитием турбазы под Пермью

Геннадий Сандырев был сопредседателем краевого штаба ОНФ с ноября 2015-го по январь 2019 года. В 2021 году покинул штаб организации, объявив, что выполнил все цели. Он также остается руководителем и владельцем ООО УК «Налоги и Право», а также стройорганизации «Вира Строй».