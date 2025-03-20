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В Челябинской области очередной раз просел рынок автокредитования

В Национальном бюро кредитных историй оценили динамику выдачи автокредитов в разных регионах страны по итогам февраля 2025 года.

Источник: Willian Cittadin/CC0

В Челябинской области количество выданных автокредитов во втором месяце года по сравнению с январем просела на 5,9%. В феврале на Южном Урале было выдано 1,87 тыс. автокредитов, тогда как в январе их было на 0,12 тыс. больше.

Тем не менее Челябинская область занимает девятое место в стране по этому показателю, и первое — среди регионов Уральского федерального округа. Ближайший преследователь из УрФО — Свердловская область — занимает лишь 11 позицию рейтинга.

Отметим, что количество выдаваемых автокредитов сокращается по всей стране уже пятый месяц подряд. В среднем по России показатель в феврале ушел вниз на 6,2%. Причинами такого отступления эксперты называют целый букет ситуаций и решений. В частности на это повлияли рост утилизационного сбора и рыночных ставок.