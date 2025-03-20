В Красноярском крае инфляция с начала 2025 года составила 2,4%

За первые два месяца 2025 года в Красноярском крае инфляция составила 2,4%. Такую информацию дают Gornovosti со ссылкой на Министерство экономики и регионального развития региона. Для сравнения, в среднем по Сибирскому федеральному округу этот показатель составил 2,5%. А в среднем по России — 2,1%.
С начала года «просели» объемы промышленного производства, сразу на 6,7%. Сказывается санкционная политика. Особенно пострадали от нее металлургия, добыча нефти и газа. Зато показатели в строительной сфере подскочили сразу на 37,8%. Причина — реализация инвестиционных проектов: любое начинание стартует как раз со строительства объектов для производства.
По обороту розничной торговли: он вырос на 0,6%, а объем платных услуг — на 1,3%. Цены заметно выросли на молочную продукцию. В целом за год продовольственная инфляция составила 10,5%.
Что касается безработицы, то по состоянию на 1 февраля он составил 0,6%.