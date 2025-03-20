В Красноярском крае инфляция с начала 2025 года составила 2,4%

С начала года «просели» объемы промышленного производства, сразу на 6,7%. Сказывается санкционная политика. Особенно пострадали от нее металлургия, добыча нефти и газа. Зато показатели в строительной сфере подскочили сразу на 37,8%. Причина — реализация инвестиционных проектов: любое начинание стартует как раз со строительства объектов для производства.