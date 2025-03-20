Новосибирская компания лишилась контракта на капремонт школы в Шерегеше

ООО «СпецТрансСтрой» лишилось контракта на капитальный ремонт школы № 11 в Шерегеше из-за неоднократных нарушений сроков, включая получение положительного заключения государственной экспертизы по проектным работам. Решение об одностороннем расторжении контракта было принято 4 марта, следует из документов на портале госзакупок.
Подрядчик должен был выполнить работы в рамках регионального проекта «Моя новая школа» до 1 августа 2025 года. Стоимость контракта составляла 435 млн 293 тыс. рублей.
Ранее в январе и феврале власти Новокузнецка расторгли с «СпецТрансСтроем» контракты на ремонт тоннеля и капитальный ремонт Запсибовского моста также из-за срыва сроков.
«СпецТрансСтрой», зарегистрированный в Новосибирске, специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Компания являлась подрядчиком строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске, сдача которой также затянулась.