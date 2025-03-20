Новосибирская компания лишилась контракта на капремонт школы в Шерегеше

ООО «СпецТрансСтрой» лишилось контракта на капитальный ремонт школы № 11 в Шерегеше из-за неоднократных нарушений сроков, включая получение положительного заключения государственной экспертизы по проектным работам. Решение об одностороннем расторжении контракта было принято 4 марта, следует из документов на портале госзакупок.