Для управления поездами в новосибирском метрополитене могут внедрить ИИ

Соответствующее соглашение было заключено между руководством метрополитена и Новосибирским государственным университетом, как сообщили в пресс-службе вуза.
Начальник метрополитена Аркадий Чмыхайло отметил, что метрополитен должен стать лидером в технологическом развитии городской инфраструктуры. Он добавил, что, хотя на данный момент это не так, руководство активно работает над модернизацией инфраструктуры. В частности, планируется переход на пассажирские составы из пяти вагонов и внедрение беспилотного управления поездами. По его словам, на данном этапе искусственный интеллект станет особенно востребованным.
Среди других задач, которые стоят перед метрополитеном, — повышение безопасности на станциях, особенно на травмоопасных участках, таких как эскалаторы. В настоящее время за ситуацией на эскалаторах наблюдают дежурные, однако они могут отвлекаться и не успевать реагировать на проблемные ситуации. Для решения этой проблемы планируется оснастить эскалаторы интеллектуальными системами, которые будут автоматически останавливать движение при падении пассажира или возникновении других опасных ситуаций.
Также планируется внедрение программ для оценки количества пассажиров на различных участках метро, что позволит оптимизировать работу станций и поездов в часы пик. Важными остаются вопросы контроля за оставленными вещами и неадекватным поведением пассажиров.
Центр искусственного интеллекта НГУ обладает необходимыми компетенциями для решения этих задач. Представители метрополитена отметили, что перспективы внедрения разработок ЦИИ НГУ не ограничиваются только Новосибирском, аналогичные задачи стоят и перед коллегами в других российских городах. Заместитель начальника МУП «Новосибирский метрополитен» Максим Серебренников добавил, что метрополитен может стать пилотным объектом для внедрения новых технологий, опыт которого будет использован в других городах, таких как Москва и Санкт-Петербург.