Для управления поездами в новосибирском метрополитене могут внедрить ИИ

Среди других задач, которые стоят перед метрополитеном, — повышение безопасности на станциях, особенно на травмоопасных участках, таких как эскалаторы. В настоящее время за ситуацией на эскалаторах наблюдают дежурные, однако они могут отвлекаться и не успевать реагировать на проблемные ситуации. Для решения этой проблемы планируется оснастить эскалаторы интеллектуальными системами, которые будут автоматически останавливать движение при падении пассажира или возникновении других опасных ситуаций.