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Российская компания впервые отобрала бренд у ушедшего из страны производителя

Роспатент передал права на товарный знак шведской компании Ericsson российскому производителю «Русклимат». Это произошло после того, как суд отменил правовую охрану знака иностранной компании, которая решила покинуть Россию в связи с началом военных действий на Украине, сообщают издания.

Шведская компания Ericsson перешла в руки «Русклимата».

Роспатент передал права на товарный знак шведской компании Ericsson российскому производителю «Русклимат». Это произошло после того, как суд отменил правовую охрану знака иностранной компании, которая решила покинуть Россию в связи с началом военных действий на Украине, сообщают издания.

«Впервые в России суд отменил правовую охрану товарного знака иностранной компании, покинувшей страну после начала военного конфликта на Украине. Роспатент передал бренд шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson российской компании “Русклимат”», — пишет «Коммерсант».

По информации из базы данных «СПАРК-Интерфакс», Роспатент зарегистрировал товарный знак Ericsson на российскую компанию ООО «Р-Климат» («Русклимат») 12 марта. В классификации товара указаны одежда, обувь и головные уборы. Годом ранее компания «Русклимат» начала процесс снятия правовой охраны с товарного знака Ericsson, подав в суд, который в октябре удовлетворил иск полностью. Представители Ericsson уточнили, что судебное разбирательство по данному делу все еще продолжается, однако они отказались от дальнейших комментариев.

Как сообщил партнер адвокатской коллегии Pen & Paper Сергей Учитель, случай снятия охраны товарного знака исчезнувшей компании является беспрецедентным в практике России. Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что с начала 2021 года до 2024 года продукция под торговой маркой Ericsson, относящаяся к устройствам для нагрева, охлаждения и вентиляции, не импортировалась в РФ. В связи с этим, как отметил Учитель, для ООО «Р-Климат» или других лиц не существует препятствий для обращения в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака в аналогичной товарной категории.