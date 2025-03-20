Российская компания впервые отобрала бренд у ушедшего из страны производителя

Как сообщил партнер адвокатской коллегии Pen & Paper Сергей Учитель, случай снятия охраны товарного знака исчезнувшей компании является беспрецедентным в практике России. Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что с начала 2021 года до 2024 года продукция под торговой маркой Ericsson, относящаяся к устройствам для нагрева, охлаждения и вентиляции, не импортировалась в РФ. В связи с этим, как отметил Учитель, для ООО «Р-Климат» или других лиц не существует препятствий для обращения в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака в аналогичной товарной категории.