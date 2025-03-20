В Омске на мосту у Телецентра всю ночь ремонтировали асфальт

В своём Telegram-канале омский мэр Сергей Шелест сообщил, что этой ночью бригады подрядной организации на мосту им. 60 лет ВЛКСМ отмыли и частично заменили дорожное полотно.
В частности, заменили делиниаторы, пластины и вешки. Также рабочие просушили и очистили от грязи выбоины, а после нанесли послойно холодный асфальт.
«Это временная мера: как только позволит погода, в ход пойдет горячая смесь, которая более устойчива к высокому автомобильному трафику», — сказал мэр Омска Сергей Шелест.
Напомним, ранее сообщалось, что за ремонтными работами на мосту им. 60 лет ВЛКСМ будет следить индивидуальный предприниматель из Крыма. Специалисты будут сопровождать процесс работ на мосту до конца ремонтного цикла.