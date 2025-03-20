В Уфе выявили недостатки в работе нескольких автобусных маршрутов.

Проверка общественного транспорта на остановке «Ул. Крылова» в направлении центра Уфы, расположенной в микрорайоне Максимовка, выявила недостатки в работе маршрутных автобусов. По данным официального информационного канала транспортного обслуживания населения города, проверки прошли в утренний час пик 18 марта.
Так, автобус № 10 совершил два отправления: в 07.20 и 8.37 (по расписанию: 7.17 и 8.33); № 277 — шесть отправлений с интервалом в 16 минут; № 288 — восемь отправлений с интервал в 15 минут. Отмечается, что наблюдались случаи переполненности автобусов в определенные моменты, что могло снизить комфорт пассажиров.
Фактов прохождения транспорта без остановки не было зафиксировано, что указывает на наличие доступных мест. Тем не менее информация о переполненных автобусах будет передана перевозчикам для дальнейшего анализа и улучшения сервиса, отметили в ведомстве.
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