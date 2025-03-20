В Уфе выявили недостатки в работе нескольких автобусных маршрутов.

Так, автобус № 10 совершил два отправления: в 07.20 и 8.37 (по расписанию: 7.17 и 8.33); № 277 — шесть отправлений с интервалом в 16 минут; № 288 — восемь отправлений с интервал в 15 минут. Отмечается, что наблюдались случаи переполненности автобусов в определенные моменты, что могло снизить комфорт пассажиров.