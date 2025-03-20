Спрос на рабочие профессии возрастет в Казахстане

«Совокупный спрос на кадры в ближайшие 6 лет оценивается в количестве 1,6 млн человек, из которых на работников с профтехобразованием будет приходится около 900 тыс., более 400 тыс. человек — на специалистов, имеющих рабочие профессии. Рабочие кадры наиболее востребованы в отраслях строительства, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности и здравоохранения», — проинформировал директор Департамента занятости населения Азиз Ибрагимов.