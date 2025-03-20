Мингорисполком: средняя зарплата медиков в Минске составляет 2,1 тысячи рублей

Мингорисполком рассказал, что средняя зарплата медиков в Минске составляет 2,1 тысячи рублей. Подробности озвучил глав комитета по здравоохранению Мингорисполкома Игорь Юркевич, пишет БелТА.
По словам специалиста, средняя заработная плата в учреждениях здравоохранения Минска в 2024 году составила 2166,82 рубля. Вместе с тем Юркевич добавил, что средний уровень зарплаты врачей достиг 3268,45 рубля, или 143,86% от среднереспубликанского показателя.
Глава комитета по здравоохранению Мингорисполкома заметил, что средний уровень зарплаты среднего медперсонала составил 2027,36 рубля. Что касается прочего персонала, то у них средний уровень зарплаты оказался 1676,87 рубля. Уточняется, что в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, рост средней заработной платы по учреждениям здравоохранения за период с января по декабрь 2024 года составил 110,46%.
Ранее глава Минздрава сказал, что средняя зарплата врача в Беларуси составляет 3189 рублей.
Тем временем белорусский эпидемиолог сказала, почему все болеют в марте 2025 года.
А еще власти Минска сказали, где откроются новые поликлиники в 2025 году.