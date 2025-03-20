Мингорисполком: средняя зарплата медиков в Минске составляет 2,1 тысячи рублей

Глава комитета по здравоохранению Мингорисполкома заметил, что средний уровень зарплаты среднего медперсонала составил 2027,36 рубля. Что касается прочего персонала, то у них средний уровень зарплаты оказался 1676,87 рубля. Уточняется, что в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, рост средней заработной платы по учреждениям здравоохранения за период с января по декабрь 2024 года составил 110,46%.