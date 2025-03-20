ТАСС: В Хабаровском крае откроют центр для перевозок между РФ и КНР

Важным этапом для реализации данного проекта стало подписание концепции совместного освоения Большого Уссурийского острова в мае 2024 года в Пекине, в присутствии президентов России и Китая — Владимира Путина и Си Цзиньпина. В октябре прошлого года китайская сторона начала строительство грузопассажирского пункта пропуска, который планируют завершить в 2026 году. В то же время Хабаровский край готовится к строительству инфраструктуры со своей стороны.