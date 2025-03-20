ТАСС: В Хабаровском крае откроют центр для перевозок между РФ и КНР

В Хабаровском крае в 2027 году на территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» начнёт работу новый транспортно-логистический центр, который будет направлен на развитие грузовых перевозок между Россией и Китаем, сообщает ИА ТАСС.
Как сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), проект реализует компания «Группа А2».
Новый трансграничный производственный транспортно-логистический распределительный центр будет размещён на участке автодороги «Обход Хабаровска», соединяющей различные площадки ТОР «Хабаровск». Он обеспечит эффективную обработку грузопотока импортируемой и экспортируемой продукции между двумя странами. В рамках соглашения с КРДВ объем вложений в проект превысит 7 миллиардов рублей. В результате строительства будет создано 40 новых рабочих мест.
Строительство нового логистического центра связано с расширением инфраструктуры на острове Большой Уссурийский, который располагается на реке Амур у Хабаровска. Именно через этот остров проходит граница между Россией и Китаем. Ведётся строительство нового грузопассажирского автомобильного пункта пропуска, который, по словам генерального директора компании Михаила Плотникова, создаст условия для превращения Хабаровска в глобальный сухой порт и трансграничный центр для транспортного, промышленного, экономического и туристического сотрудничества между двумя странами.
«Для обеспечения полноценной работы пункта пропуска “Большой Уссурийский” необходимо создать дополнительные мощности. Новый транспортно-логистический центр будет заниматься не только обработкой и хранением грузов, но и осуществлением распределительной деятельности», — отметил Плотников.
В рамках проекта будет построено несколько объектов, включая складские помещения, комплексы для таможенного, карантинного и фитосанитарного контроля, холодильные установки и автомобильные посты. Также предусмотрено создание транспортной и социально-бытовой инфраструктуры, которая будет включать гостиницу, сервисный автоцентр, административный корпус и заправочную станцию. Общая площадь комплекса составит 137 тысяч квадратных метров.
Важным этапом для реализации данного проекта стало подписание концепции совместного освоения Большого Уссурийского острова в мае 2024 года в Пекине, в присутствии президентов России и Китая — Владимира Путина и Си Цзиньпина. В октябре прошлого года китайская сторона начала строительство грузопассажирского пункта пропуска, который планируют завершить в 2026 году. В то же время Хабаровский край готовится к строительству инфраструктуры со своей стороны.
Новый грузопассажирский пункт пропуска, в сочетании с трассой «Обход Хабаровска», а также с развитием аналогичной инфраструктуры на стороне Китая, создаст уникальный международный транспортный узел, который окажет значительное влияние на развитие торговли и экономических связей между Россией и Китаем.