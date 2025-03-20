Аэропорт Чумикана сможет принимать воздушные суда по ночам

В настоящее время из малых аэропортов Хабаровского края светосигнальное оборудование установлено только в Богородском и Николаевске-на-Амуре. По ночам пока кроме Чумикана нельзя летать в Охотск, Советскую Гавань, Чегдомын, Аян, Нелькан и Херпучи. Поэтому при выполнении рейсов оттуда и туда экипажам необходимо учитывать время захода и восхода солнца в этих населённых пунктах.