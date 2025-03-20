Аэропорт Чумикана сможет принимать воздушные суда по ночам

Аэропорт в райцентре Тугуро-Чумиканского района на севере Хабаровского края сможет принимать воздушные суда в круглосуточном режиме. Сейчас взлётно-посадочная полоса в Чумикане работает только в светлое время суток. Она не оборудована светосигнальной системой, которая позволяет экипажам самолётов приземляться и взлетать по ночам. Управляющее аэропортом Чумикана федеральное предприятие исправит эту ситуацию, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
До конца марта ФКП «Аэропорту Дальнего Востока» планирует доставить в Чумикан всё необходимое оборудование. Это позволит рабочим уложиться в очень короткий в северных условиях строительный сезон.
В 2024 году предприятие оснастило светосигнальными системами входящие в его структуру аэропорты посёлков Горный, Хвойный, Бомнак, Октябрьский, Февральск, Береговой в Амурской области. Теперь очередь дошла до Хабаровского края.
В настоящее время из малых аэропортов Хабаровского края светосигнальное оборудование установлено только в Богородском и Николаевске-на-Амуре. По ночам пока кроме Чумикана нельзя летать в Охотск, Советскую Гавань, Чегдомын, Аян, Нелькан и Херпучи. Поэтому при выполнении рейсов оттуда и туда экипажам необходимо учитывать время захода и восхода солнца в этих населённых пунктах.
Напомним, аэропорт Чумикана был передан под управление федеральному предприятию в 2021 году. Тогда же там открылось новое здание аэровокзала. На его строительство из краевого бюджета было выделено 241,8 млн рублей.