Минобрнауки РТ: в Татарстане не хватает рабочих рук

По словам чиновника, большое количество специалистов выпускают высшие учебные заведения. Однако предприятия не нуждаются в таком объеме. Выпуск в вузах Татарстана в шесть раз превышает потребность предприятий в кадрах. Ежегодный показатель составляет 30 тысяч выпускников. А кадровая потребность производств находится на уровне пяти тысяч человек.