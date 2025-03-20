Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобрнауки РТ: в Татарстане не хватает рабочих рук

Тысячи выпускников вузов республики не решают эту проблему.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане особенно не хватает рабочих рук. Тысячи выпускников вузов республики не решают эту проблему. Об этом на заседании Госсовета республики сообщил первый заместитель министра образования и науки региона Андрей Поминов.

По словам чиновника, большое количество специалистов выпускают высшие учебные заведения. Однако предприятия не нуждаются в таком объеме. Выпуск в вузах Татарстана в шесть раз превышает потребность предприятий в кадрах. Ежегодный показатель составляет 30 тысяч выпускников. А кадровая потребность производств находится на уровне пяти тысяч человек.

Особенно кадровый голод ощущается в области образования. Потребность в этой сфере составляет две тысячи человек. Министр надеется на выпускников педагогических факультетов. Однако обычно только половина таких студентов идет работать в школу.

Напомним, три казанских вуза примут участие в конкурсе на создание инженерных школ. Речь идет о КГЭУ, КГАСУ, КГАУ.