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Свердловчане скупают недвижимость в Челябинске, Перми и Краснодаре

В феврале 2025 года свердловчане чаще всего приобретали недвижимость в Челябинске, Перми и Краснодаре. Таковы данные управления Росреестра по Свердловской области.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, в феврале в управление поступило 59 тысяч 368 заявлений о проведении учетно-регистрационных действий. Документы на кадастровый учет и регистрацию прав можно подавать как в электронном виде, так и в офисах МФЦ, независимо от места жительства, по экстерриториальному принципу.

«В феврале жители Свердловской области подали 1 тысячу 641 заявление на экстерриториальную регистрацию и кадастровый учет объектов недвижимости, расположенных в других регионах. Наиболее популярными у свердловчан стали Челябинская область, Пермский и Краснодарский край», — рассказала замруководителя управления Росреестра Ирина Семкина.

В свою очередь, из других регионов свердловскую недвижимость в феврале чаще всего покупали жители Челябинской, Тюменской и Московской областей. Напомним, что такая же ситуация наблюдалась осенью прошлого года.