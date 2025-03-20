Свердловчане скупают недвижимость в Челябинске, Перми и Краснодаре

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, в феврале в управление поступило 59 тысяч 368 заявлений о проведении учетно-регистрационных действий. Документы на кадастровый учет и регистрацию прав можно подавать как в электронном виде, так и в офисах МФЦ, независимо от места жительства, по экстерриториальному принципу.