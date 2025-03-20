В Ростове-на-Дону износ тепловых сетей составил 52%

Напомним, что на встрече с руководителем дирекции по энергетике ПАО «Лукойл» Алексеем Шашиным заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко сообщил, что в Волгодонске уровень износа теплосетей составляет 61% при протяжённости 211 км.