В Волгоградской области пошли вверх цены на все марки бензина

В Волгоградской области за 7 дней средняя цена на бензин выросла на 2 копейки — 60,04 рубля за литр. Заметнее всего подорожало «премиальное топливо» — на 0,15%. Теперь за литр марки АИ-98 просят 83,85 рублей.
Марки бензина АИ-95 стала больше стоить на 0,02% — 63,03 рубля за литр. Бензин марки АИ-92 подорожал на 1 копейку — до 56,72 рублей за литр, подсчитали в Волгоградстате.
Стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,01%. Сейчас литр солярки на заправках можно приобрести за 60,04 рубля.
Отметим, в статистическом ведомстве публикуют информацию о средних значениях. Фактическая стоимость может существенно отличаться в зависимости от множества факторов.