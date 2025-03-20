Самарцев призвали вовремя оплачивать счета за воду и не копить долги

У всех жителей Самары есть ежемесячная обязанность — передавать показания приборов учета и оплачивать счета за коммунальные услуги. Однако исполняют ее далеко не все. Причины разные: временные финансовые трудности, отъезд в другой город или даже простая забывчивость. В связи с этим компания «РКС-Самара», которая предоставляет услуги холодного водоснабжения и водоотведения, решила еще раз напомнить жителям о своевременной оплате квитанций и призвать не копить долги.