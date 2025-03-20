Самарцев призвали вовремя оплачивать счета за воду и не копить долги

У всех жителей Самары есть ежемесячная обязанность — передавать показания приборов учета и оплачивать счета за коммунальные услуги. Однако исполняют ее далеко не все. Причины разные: временные финансовые трудности, отъезд в другой город или даже простая забывчивость. В связи с этим компания «РКС-Самара», которая предоставляет услуги холодного водоснабжения и водоотведения, решила еще раз напомнить жителям о своевременной оплате квитанций и призвать не копить долги.
Чтобы перейти из разряда злостных неплательщиков в разряд добросовестных абонентов, необходимо выполнить следующий алгоритм действий:
— узнать точную сумму долга (проверить квитанцию или зайти в личный кабинет абонента);
— оплатить не менее 30% долга;
— отправить в виртуальную приемную через личный кабинет абонента чек об оплате (скан, фото), свой точный адрес, контактный телефон, заявление о предоставлении рассрочки платежа (в свободной форме);
— ожидать подтверждение графика платежей от сотрудников сбытового подразделения.
Также узнать, как расстаться с долгами за холодную воду, можно, позвонив в колл-центр ресурсной компании по номеру 207−25−40. Звонки принимают с 8:00 до 17:00 в будние дни.
Отметим, тем, кто не оплачивал квитанции за воду более трех месяцев, стоит проверить личный кабинет на портале «Госуслуги». Туда могут прислать судебное взыскание. В таком случае придется оплачивать не только задолженность, но и госпошлину в две тысячи рублей.