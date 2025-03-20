Глава Авиационной администрации Казахстана заявил, что покидает пост

«За последние три года для меня было огромной честью служить и вносить свой вклад в работу правительства великого государства Казахстан, а также в выдающуюся историю успеха его авиационного сектора. (…) Я горжусь тем, что руководил этим преобразовательным процессом и довел его до успешного завершения. Достигнув высшей точки технического совершенства, я считаю, что наступил момент для казахстанских специалистов возглавить этот процесс и продолжить укреплять устойчивость и доверие, которые мы сумели заложить», — написал он.