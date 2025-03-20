Около 60% белорусского экспорта приходится на страны ЕАЭС

«Эффект для Беларуси от союза выражен прежде всего в цифрах и в подписании различных соглашений с последующей их реализацией. Экономика Беларуси открытая, поэтому рынок союза для нас очень важен. За период с 2015 по 2024 годы экспорт Беларуси в страны ЕАЭС вырос почти в 2 раза. Объем взаимной торговли между странами ЕАЭС удвоился — с $45 млрд до $98 млрд», — рассказала Алеся Абраменко.