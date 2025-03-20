Около 60% белорусского экспорта приходится на страны ЕАЭС

«Эффект для Беларуси от союза выражен прежде всего в цифрах и в подписании различных соглашений с последующей их реализацией. Экономика Беларуси открытая, поэтому рынок союза для нас очень важен. За период с 2015 по 2024 годы экспорт Беларуси в страны ЕАЭС вырос почти в 2 раза. Объем взаимной торговли между странами ЕАЭС удвоился — с $45 млрд до $98 млрд», — рассказала Алеся Абраменко.
За 10 лет интеграции совокупный ВВП стран-участниц вырос в сопоставимых ценах более чем на 12% — на сегодня общий показатель оценивается более чем в $2,6 трлн. Промышленное производство в ЕАЭС выросло более чем на 20%. Почти 90% расчетов между странами проводится в национальных валютах, что снижает валютные риски и способствует стабильности.
В декабре 2020 года главами государств — членов Евразийского экономического союза были утверждены стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. «Мы уже подводим итоги выполнения стратегии в этом году. Порядка 75% мероприятий выполнено», — отметила замминистра.