В Башкирии расширили покрытие 4G для ещё восьми тысяч жителей

После запуска телеком-оборудования максимальная скорость мобильной передачи данных достигает здесь 60 Мбит/с. Работы прошли в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0).
Воспользоваться скоростным интернетом и голосовой связью оператора теперь могут жители сёл и деревень в 19 районах: Архангельском, Аскинском, Благовещенском, Калтасинском, Чекмагушевском, Янаульском и других. В частности, сеть 4G пришла в совсем малочисленные поселения. К примеру, в деревне Чулпан проживает менее 100 человек, а в Козлоялово, Кузьминках и Кугарчи-Буляке — не более 150.
Сельчанам стали в полной мере доступны современные цифровые сервисы: госуслуги в электронном формате, общение в соцсетях и мессенджерах, просмотр видеоконтента. Ученики и родители школьников могут пользоваться образовательными онлайн-платформами, а сотрудники местных фельдшерско-акушерских пунктов — оперативно консультировать пациентов.
«Федеральный проект “Устранение цифрового неравенства” предусматривает проведение современной мобильной связи в села и деревни с населением до 500 человек. Благодаря, в том числе, усилиям министерства цифрового развития, в республике высокая квота по числу населенных пунктов — участников программы. Наша компания активно включена в реализацию: это третий этап работ в рамках УЦН 2.0. Ранее мы уже запустили голосовую связь и интернет в более 200 поселений», — рассказал директор оператора в Башкирии Дамир Байгильдин.
Результаты проведённых мероприятий напрямую отразились на объёмах дата‑трафика в регионе. За год потребление пользователей в сельской местности выросло на 10%, а всего на малые населенные пункты приходится 33% от общего объёма интернет-данных республики.