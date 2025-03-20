В Башкирии расширили покрытие 4G для ещё восьми тысяч жителей

«Федеральный проект “Устранение цифрового неравенства” предусматривает проведение современной мобильной связи в села и деревни с населением до 500 человек. Благодаря, в том числе, усилиям министерства цифрового развития, в республике высокая квота по числу населенных пунктов — участников программы. Наша компания активно включена в реализацию: это третий этап работ в рамках УЦН 2.0. Ранее мы уже запустили голосовую связь и интернет в более 200 поселений», — рассказал директор оператора в Башкирии Дамир Байгильдин.