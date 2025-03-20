Стало известно, когда начнется сельскохозяйственная перепись

По плану работ уже 1 августа стартует онлайн опрос на сайте sanaq.gov.kz, который продлится до 31 августа 2025 года. С 20 сентября по 20 октября будет проводиться этап переписи посредством личного интервью для лиц, не прошедших онлайн опрос.