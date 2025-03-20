Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путепроводы в Самаре и Тольятти находятся в плохом состоянии

Общественники пожаловались в минтранс Самарской области на аварийные путепроводы.

Источник: народный фронт Самарской области

В Самаре и Тольятти общественники обратили внимание на дорожные путепроводы, которые находятся в плохом состоянии и не внушают доверия. Обращение решили направить в региональный минтранс. Об этом сообщили в народном фронте Самарской области.

«На путепроводах Ракитовского шоссе в Самаре и Поволжского шоссе в Тольятти обнаружены несущие конструкции с дефектами, разломленные плиты и установленный защитный каркас», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что по путепроводам ездит много транспортных средств, поэтому аварийность этих объектов представляет угрозу для автомобилистов. Общественники решили спросить в минтрансе региона, насколько безопасно движение автотранспорта по таким путепроводам. Также они попросили чиновников в приоритетном порядке предусмотреть реконструкцию таких объектов.