Путепроводы в Самаре и Тольятти находятся в плохом состоянии

В Самаре и Тольятти общественники обратили внимание на дорожные путепроводы, которые находятся в плохом состоянии и не внушают доверия. Обращение решили направить в региональный минтранс. Об этом сообщили в народном фронте Самарской области.
«На путепроводах Ракитовского шоссе в Самаре и Поволжского шоссе в Тольятти обнаружены несущие конструкции с дефектами, разломленные плиты и установленный защитный каркас», — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что по путепроводам ездит много транспортных средств, поэтому аварийность этих объектов представляет угрозу для автомобилистов. Общественники решили спросить в минтрансе региона, насколько безопасно движение автотранспорта по таким путепроводам. Также они попросили чиновников в приоритетном порядке предусмотреть реконструкцию таких объектов.