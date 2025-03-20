Ограничить наценки предложили в больших супермаркетах Ростова и области

Ограничить наценки в больших супермаркетах по стране, в том числе в Ростовской области, предложили в Федеральной антимонопольной службе. Пост об этом был опубликован в телеграм-канале ведомства.
— Служба обратилась к сетям, ранее не принявшим на себя добровольные обязательства (ред.: по ограничению наценок на продукты), с предложением повторно рассмотреть возможность присоединения к инициативе, — говорится в сообщении ФАС.
Также с просьбой о проработке вопроса обратились к отраслевым ассоциациям розничной и интернет-торговли.
При положительном решении торговые сети должны будут представить информацию о товарных позициях, по которым будут взяты добровольные обязательства.
Добавим, ранее сотрудники Ростовского УФАС уличили донских полицейских в сливе данных ритуальным агентствам.