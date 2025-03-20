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В аэропорту Красноярска появились автоматические турникеты

Новая система появилась на выходах 8 и 9.

Источник: Аэропорт Красноярска

В аэропорту Красноярска на выходах 8 и 9 появились автоматические турникеты. Как рассказала пресс-служба воздушной гавани, теперь всё, что нужно сделать пассажирам, — отсканировать QR-код на бумажном или электронном посадочном талоне.

Путешественникам с детьми и колясками будут помогать сотрудники. Они отсканируют талон, а после откроют турникет вручную.

— Скоро такие турникеты появятся на всех выходах на посадку, — добавили в аэропорту.

Ранее мы писали, что в микрорайоне Зеленая роща переименуют остановку общественного транспорта «Интернат».