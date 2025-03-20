В аэропорту Красноярска появились автоматические турникеты

В аэропорту Красноярска на выходах 8 и 9 появились автоматические турникеты. Как рассказала пресс-служба воздушной гавани, теперь всё, что нужно сделать пассажирам, — отсканировать QR-код на бумажном или электронном посадочном талоне.
Путешественникам с детьми и колясками будут помогать сотрудники. Они отсканируют талон, а после откроют турникет вручную.
— Скоро такие турникеты появятся на всех выходах на посадку, — добавили в аэропорту.
Ранее мы писали, что в микрорайоне Зеленая роща переименуют остановку общественного транспорта «Интернат».