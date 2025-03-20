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197 лифтов заменят за год в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в текущем году будет заменено 197 лифтов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.

«По муниципальной программе в течение года планируем заменить как минимум 197 подъемников, — сообщил Алексей Орлов. — Жители оплачивают от трети до половины стоимости работ, остальные расходы берет на себя бюджет».

Глава города подчеркнул, что замена лифтов происходить исключительно по инициативе собственников жилья. Они составляют и подают заявки в управляющие организации.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга напоминают, что в городе более 13,6 тысячи пассажирских лифтов.

В конце 2024 года «МК-Урал» писал, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в программу капитального ремонта лифтов в многоквартирных домах региона.

В частности, Евгений Куйвашев принял решение, что замене будут подлежать лифты, которые эксплуатируются более 20 лет. Ранее в программе значилось оборудование старше 25 лет.