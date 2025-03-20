197 лифтов заменят за год в Екатеринбурге

Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.
«По муниципальной программе в течение года планируем заменить как минимум 197 подъемников, — сообщил Алексей Орлов. — Жители оплачивают от трети до половины стоимости работ, остальные расходы берет на себя бюджет».
Глава города подчеркнул, что замена лифтов происходить исключительно по инициативе собственников жилья. Они составляют и подают заявки в управляющие организации.
В пресс-службе администрации Екатеринбурга напоминают, что в городе более 13,6 тысячи пассажирских лифтов.
В конце 2024 года «МК-Урал» писал, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в программу капитального ремонта лифтов в многоквартирных домах региона.
В частности, Евгений Куйвашев принял решение, что замене будут подлежать лифты, которые эксплуатируются более 20 лет. Ранее в программе значилось оборудование старше 25 лет.