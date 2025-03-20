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На Кубани завод погасил почти 9 млн рублей долга за электричество

Судебные приставы взыскали многомилионный долг со станкостроительного завода в Ейске.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани завод погасил почти 9 млн рублей долга за электричество. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Долг станкостроительного завода в Ейске превышал 8 млн 700 тысяч рублей. Через «Госуслуги» должнику сообщили о возбуждении исполнительного производства. Руководство предприятия погасило долг частично.

«Судебный пристав-исполнитель, чтобы побудить владельцев предприятия к погашению суммы, указанной в судебном акте, вручил требование для юрлиц об исполнении решения суда, предупредил директора завода об уголовной ответственности, вынес постановление об обращении взыскания на счета должника, находящиеся в банках и других кредитных организациях», — сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Предприятие должно было погасить оставшийся срок за три дня. В результате завод выплатил всю оставшуюся сумму.