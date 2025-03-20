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Центробанк повысил основную ставку до 14%: что это значит для простых граждан?

Vaib.uz (Узбекистан. 20 марта). Сегодня, 20 марта, Центральный банк Узбекистана повысил основную ставку на 0,5 процентного пункта, доведя её до 14% годовых. Но что это означает для узбекистанцев? Разбираемся.

Что такое основная ставка и зачем её повышают?

Основная ставка — это процент, под который Центробанк даёт деньги коммерческим банкам. А уже коммерческие банки на основе этой ставки устанавливают проценты по кредитам и вкладам.

Цель повышения ставки — сдерживание инфляции. Если экономика перегревается, цены растут слишком быстро, Центробанк делает кредиты дороже, чтобы уменьшить потребление и рост цен.

Как это скажется на простых людях?

Если вы планировали взять ипотеку, автокредит или потребительский кредит, то теперь проценты по ним могут вырасти. Банки берут деньги у Центробанка под 14% (а раньше под 13,5%), значит, и кредиты они будут выдавать дороже. Также банки будут жёстче отбирать клиентов для кредитов.

С другой стороны, депозиты в банках могут принести больше прибыли, так как ставки по вкладам тоже повысят. Это хорошая новость для тех, кто хранит деньги в банке.

Одной из целей повышения ставки является борьба с инфляцией. Если Центральному банку удастся замедлить рост цен, это поможет населению избежать резкого подорожания товаров и услуг.

Что делать?

Если у вас уже есть кредит — ставки по существующим кредитам обычно не меняются, но стоит уточнить в банке условия договора. Если планировали взять кредит — подумайте дважды, так как переплата будет выше.

Если у вас есть свободные деньги — возможно, их стоит положить на сумовой вклад, так как ставки по депозитам вырастут.