Центробанк повысил основную ставку до 14%: что это значит для простых граждан?

Если вы планировали взять ипотеку, автокредит или потребительский кредит, то теперь проценты по ним могут вырасти. Банки берут деньги у Центробанка под 14% (а раньше под 13,5%), значит, и кредиты они будут выдавать дороже. Также банки будут жёстче отбирать клиентов для кредитов.