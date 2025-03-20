Минфин Беларуси: бюджет 2024 года исполнен сбалансировано

МИНСК, 20 мар — Sputnik. Бюджет прошлого года исполнен сбалансировано, заявил министр финансов Юрий Селиверстов журналистам, передает Sputnik.
Министр отметил, что прошлый год удалось закончить «достаточно неплохо».
«Вы знаете, у нас был дефицит бюджета, поэтому сейчас мы формируем последние данные к отчету бюджета. Но, можно сказать, что в принципе дефицита у нас не будет. Мы сбалансированы», — сказал Селиверстов.
По словам министра, если исходить из первой половины года, то основной упор делается на агропромышленный комплекс. Впереди — посевная, к которой надо готовиться заранее, поэтому приоритет уделяется тому, что нужно АПК.
Планирование платежей проходит равномерно, чтобы все получали необходимые ресурсы.
«Пока за два месяца, которые прошли, у нас дефицита бюджета не было», — добавил Селиверстов.
Он уточнил, что в прошлом году экономика сработала, как планировалось, поступили доходы: прибыль, таможенные пошлины в связи с экспортом товаров, в том числе калия. Они все поступили так, как планировалось, даже с определенным плюсом.
«Поэтому в данном случае то, что мы думали, исходя из, скажем, более консервативных сценариев, что нам придется покрывать это остатками, нам не понадобилось», — добавил министр.
Ранее сообщалось, что в республиканский бюджет на 2025 год заложен дефицит примерно в 4,46 млрд рублей. Это не означает, что по итогу будет именно такое превышение расходов над доходами. Его может или вообще не быть, или сумма дефицита окажется незначительной.
В декабре 2024 года министр финансов отмечал, что дефицит 2025 года государство намерено профинансировать, в том числе, за счет российского кредита. По его словам, параметры безопасности предусматривают, что дефицит должен быть не более 3% ВВП. В бюджете на этот год заложено около 1,6%.