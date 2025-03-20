Минфин Беларуси: бюджет 2024 года исполнен сбалансировано

Ранее сообщалось, что в республиканский бюджет на 2025 год заложен дефицит примерно в 4,46 млрд рублей. Это не означает, что по итогу будет именно такое превышение расходов над доходами. Его может или вообще не быть, или сумма дефицита окажется незначительной.