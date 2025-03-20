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На капремонт восьми школ в Геленджике направили 73 млн рублей

Власти Геленджика направили 73 млн руб. из консолидированного бюджета на ремонт восьми школ в 2025 году. Работы планируется завершить во время летних каникул, сообщил в своем Telegram-канале глава курорта Алексей Богодистов.

Источник: Коммерсантъ

В учебных заведениях обновят различные объекты инфраструктуры. В школе № 1 реконструируют систему отопления и санузлы, в школе № 3 отремонтируют первый и второй этажи, а также лестничный марш в здании старшей школы. Фасад здания старшей школы обновят в учреждении № 5, а в школе № 10 модернизируют учебный кабинет.

В школе № 12 заменят электропроводку на втором этаже, в учреждении № 19 реконструируют санузлы. Учебные кабинеты начальной школы и помещения пищеблока отремонтируют в школе № 21, а в заведении № 24 обновят помещения пищеблока и столовой.

Господин Богодистов отметил, что для ремонта школы № 5 привлекут деньги из краевого бюджета. Кроме того, за счет средств Законодательного Собрания Краснодарского края на территории школы № 12 в селе Дивноморское построят военно-спортивную полосу препятствий на общую сумму 10 млн руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на строительство и реконструкцию социальных, спортивных и инженерных объектов в Краснодарском крае дополнительно направят 17,4 млрд руб. в 2025 году. Соответствующие поправки были приняты депутатами ЗСК на сессии с участием губернатора региона Вениамина Кондратьева. Глава края отметил, что в целом на возведение и обновление социально значимых объектов в 2025 году предусмотрено более 186 млрд руб.