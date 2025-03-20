На капремонт восьми школ в Геленджике направили 73 млн рублей

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на строительство и реконструкцию социальных, спортивных и инженерных объектов в Краснодарском крае дополнительно направят 17,4 млрд руб. в 2025 году. Соответствующие поправки были приняты депутатами ЗСК на сессии с участием губернатора региона Вениамина Кондратьева. Глава края отметил, что в целом на возведение и обновление социально значимых объектов в 2025 году предусмотрено более 186 млрд руб.