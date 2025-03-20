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«Водоканал» Нижнего Тагила оштрафовали за нарушение экологических норм

Предприятие должно устранить недочеты до конца года.

Источник: Комсомольская правда

Компанию «Водоканал-НТ» в Нижнем Тагиле оштрафовали за нарушение экологических норм после проведения сотрудниками Росприроднадзора внеплановой проверки. Об этом сообщает издание TagilCity.ru.

Предприятие нарушило действующее законодательство в отношении воздуха, водных ресурсов и обращения с отходами. Все недочеты «Водоканал-НТ» должен устранить до конца 2025 года.

Как выяснилось, в отчетах предприятия указаны неправильные данные о выбросах, а реальные выбросы не соответствовали установленным нормам. Сточные воды сбрасывали в реку Тагил с превышением предельного допустимого уровня концентрации загрязняющих веществ.

Предприятию выдали новое предписание. Также «Водоканал-НТ» привлекут к административной ответственности за невыполнение предыдущих требований.