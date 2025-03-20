«Водоканал» Нижнего Тагила оштрафовали за нарушение экологических норм

Как выяснилось, в отчетах предприятия указаны неправильные данные о выбросах, а реальные выбросы не соответствовали установленным нормам. Сточные воды сбрасывали в реку Тагил с превышением предельного допустимого уровня концентрации загрязняющих веществ.