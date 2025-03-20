АПК Южного Урала готовится к полевому сезону

«Уже в марте нужно готовить всю сельхозтехнику, проверить, отсортировать семена, закупить удобрения, создать запас дизельного топлива. Выплата субсидий нашим аграриям уже началась в части подготовки к новому полевому сезону. Идет оформление льготных кредитов для восполнения оборотных средств, поэтому поручаю министерству сельского хозяйства, всем главам наших сельхозрайонов основных провести необходимые совещания с аграриями и полностью вопрос подготовки к новому полевому сезону взять на личный контроль», — сказал губернатор.
Сейчас выплата субсидий челябинским аграриям уже проводится, а льготные кредиты для пополнения оборотных средств активно оформляются.
Заместитель губернатора — министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин призвал аграриев форсировать подготовку к полевым работам, которые могут начаться, а регионе уже в середине апреля: «Времени остаётся не так много, весну обещают раннюю. Нужно понимать, что к середине апреля мы уже будем в поле».
Челябинский минсельхоз также акцентирует внимание аграрных предприятий на необходимости уделить больше внимания приобретению минеральных удобрений. В 2025 году перед регионом стоит задача внести 40,33 тысячи тонн минеральных удобрений.
Южноуральским аграриям также предстоит серьёзная работа по возрождению плодородия пашни. Так, регион планирует принять участие в новой федеральной программе против засоления почв.
«Наши агропредприятия проявляют большой интерес к повышению плодородия пашни с помощью мелиорации, — пояснил первый замминистра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Литвинов. — Нужно оценить стоимость этих работ, провести агрохимический анализ засоленных почв, просчитать необходимое количество мелиоранта».
На результат в растениеводстве влияет и оказываемая областным бюджетом поддержка технического переоснащения хозяйств, строительство новых семенных заводов на территории региона, создание новых складских помещений.
Губернатор в ходе совещания поставил задачу перед всем агрокомплексом региона — к 2030 году увеличить сбор зерна до 2,4 млн тонн. По уточнённым данным в 2024 на Южном Урале собрали более 2 млн 263 тысячи тонн зерна, средняя урожайность составила 17,1 центнеров с гектара. Это лучший результат за последние семь лет.