АПК Южного Урала готовится к полевому сезону

Заместитель губернатора — министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин призвал аграриев форсировать подготовку к полевым работам, которые могут начаться, а регионе уже в середине апреля: «Времени остаётся не так много, весну обещают раннюю. Нужно понимать, что к середине апреля мы уже будем в поле».