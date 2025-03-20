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В Сочи впервые 13 педагогов будут получать компенсации по ипотеке

Мэрия Сочи компенсирует учителям 20 тысяч рублей на оплату ипотеки.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

Мэр Сочи Андрей Прошунин рассказал о новой мере поддержки, введенной в городе для работников сферы образования. Речь идет о ежемесячной компенсации части ипотечного платежа в размере 20 тысяч рублей. Участниками программы стали 13 сочинских педагогов.

Примером такой поддержки является преподаватель географии 96-й школы Рита Амбарцумян, которая недавно приобрела квартиру в ипотеку. Значительную роль в этом событии сыграли материнский капитал и губернаторская выплата в размере одного миллиона рублей. Теперь часть ипотечного платежа ежемесячно компенсируют из городского бюджета.

Мэр также напомнил, что в Сочи продолжают помогать с оплатой аренды жилья учителям, не имеющим постоянной регистрации. Они тоже получают ежемесячную компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

«Мы ценим труд наставников и создаем для них достойные условия. Помогаем решить вопрос с жильем, именными премиями мотивируем для дальнейшего профессионального роста, обеспечиваем льготный проезд в транспорте», — отметил Прошунин.

Эти меры, по словам главы Сочи, позволяют объединить в школах лучшие кадры, в числе которых как опытные, так и молодые специалисты.

Ранее стало известно, что врачам, переехавшим в Геленджик, будут выплачивать по одному миллиону рублей.