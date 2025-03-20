В Сочи впервые 13 педагогов будут получать компенсации по ипотеке

Примером такой поддержки является преподаватель географии 96-й школы Рита Амбарцумян, которая недавно приобрела квартиру в ипотеку. Значительную роль в этом событии сыграли материнский капитал и губернаторская выплата в размере одного миллиона рублей. Теперь часть ипотечного платежа ежемесячно компенсируют из городского бюджета.