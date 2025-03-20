Расписание некоторых автобусов изменится в Минске на время весенних каникул

22 марта автобус № 141а «ДС Карбышева — Боровлянская школа № 3» будет курсировать по измененному расписанию. Так, от «Карбышева» автобус будет отправляться в 08:15 и 12:40, а от остановки «Боровлянская школа № 3» — в 08:50 и 13:15.