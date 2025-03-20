Расписание некоторых автобусов изменится в Минске на время весенних каникул

МИНСК, 20 мар — Sputnik. Руководства «Минсктранса» приняло решение внести некоторые изменения в работу городского общественного транспорта в связи с наступлением весенних каникул у школьников, сообщили на официальном сайте транспортного предприятия.
С 23 марта у белорусских школьников начнутся весенние каникулы, которые продлятся неделю, то есть по 30 марта включительно.
В связи с этим с 24 по 28 марта будет отменена работа автобусных маршрутов № 171С «ДС Шабаны — микрорайон Сокол», № 182С «ДС Каменная Горка-5 — ДС Сухарево-5», № 188С «Брилевичи — Школа № 188», № 192 «Чюрлениса — Станция метро Михалово» и № 196С «ДС Малиновка-4 — Переулок Софьи Ковалевской».
22 марта автобус № 141а «ДС Карбышева — Боровлянская школа № 3» будет курсировать по измененному расписанию. Так, от «Карбышева» автобус будет отправляться в 08:15 и 12:40, а от остановки «Боровлянская школа № 3» — в 08:50 и 13:15.
С 24 по 28 марта этот автобус будет отъезжать от остановки «Карбышева» в 07:10, 08:20, 12:46, 16:41, а в обратном направлении — в 07:40, 08:50, 13:15 и 17:10.
29 марта он также будет курсировать по измененному расписанию.
Кроме того, с 22 по 29 марта не будет ездить автобус № 141б, который также доезжает до Боровлянской школы № 3.
А с 24 по 28 марта автобус № 117 будет отправляться от ДС «Уручье — 4» в 08:31, а от остановочного пункта «Школа № 2» — в 18:07.