С 1 мая появится новый ежедневный авиарейс Москва — Самара

Суммарно эти две авиакомпании в пиковый летний сезон будут выполнять до 67 рейсов в неделю. Это на 15% больше, чем летом 2024 года. Отмечается, что благодаря новым рейсам станет больше возможностей для удобных стыковок в Шереметьево и дальнейших полетов.