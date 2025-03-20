С 1 мая появится новый ежедневный авиарейс Москва — Самара

С 1 мая самолеты станут чаще летать между Москвой и Самарой. Добавится один ежедневный рейс. Общее количество вылетов за неделю вырастет с 42 до 49. Об этом сообщили в «Аэрофлоте».
«С 19 мая на маршруте Москва — Самара появится дополнительный рейс авиакомпании “Россия”. А с начала июня частота собственных рейсов Аэрофлота достигнет 60 в неделю», — рассказали в пресс-службе.
Суммарно эти две авиакомпании в пиковый летний сезон будут выполнять до 67 рейсов в неделю. Это на 15% больше, чем летом 2024 года. Отмечается, что благодаря новым рейсам станет больше возможностей для удобных стыковок в Шереметьево и дальнейших полетов.
Помимо рейсов в Шереметьево, в летнем расписании из Самары предусмотрены прямые рейсы в Сочи — с июня и Анталью — с апреля.