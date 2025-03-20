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В автобусах Ростова за день выявили семь нарушений

Ростовская область, 20 марта 2025. DON24.RU. В автобусах Ростова за день выявили семь нарушений. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По поручению главы города Александра Скрябина департамент транспорта начал проверку санитарного и технического состояния общественного транспорта Ростова. В среду перед выпуском автобусов на линию проверили автобусные маршруты №№ 3, 3а, 7, 22, 28, 33, 35, 36, 42, 78, 90.

«Было проинспектировано 53 транспортных средства, выявлено семь нарушений условий муниципальных контрактов. Перевозчику поручено в оперативном порядке устранить выявленные нарушения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверки будут проведены во всех транспортных предприятиях.