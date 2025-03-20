Во Владимирской области вдвое увеличили выпуск комплектующих для радиаторов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Вторая линия по выпуску комплектующих для радиаторов отопления запущена в городе Киржаче Владимирской области при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП, координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга). Мощность производства компании увеличилась вдвое — до 50 млн изделий в год, сообщили в пресс-службе фонда.
«Компания “ИКСЭлМЕТ” запустила в городе Киржаче Владимирской области вторую линию по выпуску ниппелей алюминиевых и биметаллических секционных радиаторов. Мощность производства, расположенного на территории технопарка “Русклимат ИКСЭл”, увеличилась в два раза — до 50 млн изделий в год», — сказано в сообщении.
Уточняется, что инвестиции в расширение производства превысили 170 млн рублей, из которых 113,6 млн рублей предоставил федеральный ФРП, а 12,6 млн рублей — Фонд развития промышленности Владимирской области. В пресс-службе отметили, что средства выделены в виде льготного займа по федерально-региональной программе «Комплектующие изделия».
В фонде также отметили, что локализация продукции составит 100%, так как стальную ленту для изделий поставляют отечественные металлургические предприятия. Кроме того, по оценкам компании, отечественный рынок межсекционных ниппелей для радиаторов почти наполовину занят иностранными производителями. Выход на проектную мощность позволит компании нарастить долю с 9% до 20% соответствующего сегмента российского рынка, частично вытеснив импорт из Турции и Китая.
Генеральный директор ООО «ИКСЭлМЕТ» Павел Симонов подчеркнул, что за последние 10 лет в России производство алюминиевых и биметаллических секционных радиаторов отопления увеличилось более чем в четыре раза. «Российские компании наращивают выпуск качественной продукции, но по ряду комплектующих пока отстают. Благодаря совместному займу федерального и регионального фондов развития промышленности мы смогли удвоить мощности по выпуску ниппелей — до 50 млн штук в год», — цитирует пресс-служба Симонова.
В пресс-службе также уточнили, что один из ключевых потребителей производимой на предприятии в Киржаче продукции — другой заемщик ФРП — компания «Роял Термо Рус», модернизировавшая во Владимирской области завод по выпуску секционных и панельных радиаторов. Треть выпускаемых ниппелей пойдет на рынок другим производителям радиаторов.
О ФРП.
ФРП создан в 2014 году по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.
Высшим органом управления ФРП, принимающим стратегические решения о его деятельности, является наблюдательный совет, который возглавляет глава Минпромторга Антон Алиханов. Госкорпорация ВЭБ.РФ курирует ФРП в части координации его работы в системе институтов развития РФ.