Во Владимирской области вдвое увеличили выпуск комплектующих для радиаторов

В фонде также отметили, что локализация продукции составит 100%, так как стальную ленту для изделий поставляют отечественные металлургические предприятия. Кроме того, по оценкам компании, отечественный рынок межсекционных ниппелей для радиаторов почти наполовину занят иностранными производителями. Выход на проектную мощность позволит компании нарастить долю с 9% до 20% соответствующего сегмента российского рынка, частично вытеснив импорт из Турции и Китая.