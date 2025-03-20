Власти Ростова законсервируют четыре старинных особняка

Дом Гудермана в Соборном переулке также находится в плачевном состоянии: частично отсутствует крыша, стены и фундамент потрескались. Несмотря на предыдущие попытки консервации, здание продолжает разрушаться. В планах властей законсервировать еще два объекта — дом на улице Социалистической, 87, где пять лет жил ученый-вирусолог Д. И. Ивановский, и доходный дом Чириковых на проспекте Буденновском, 44. Для этих зданий разрабатывается проектно-сметная документация.