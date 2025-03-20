В Волгограде автоматизируют выдачу штрафов за парковку на газоне

Решением депутатов один из пунктов, определяющий полномочия структурного подразделения администрации, расширен формулировкой об организации «деятельности по выявлению административных правонарушений, связанных с проездом и стоянкой транспортных средств на озелененных территориях, с применением специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме».
Как пояснили редакции в пресс-службе Волгоградской городской думы, привлекать к ответственности нарушителей, бросающих транспортные средства в запрещённых местах, в мэрии могли и раньше. Однако для этого создавались специальные административные комиссии, которые организовывали рейды, протоколировали каждый случай и затем выносили решение о наказании. В обновлённой редакции департамент сможет автоматизировать этот процесс.
— Штрафные санкции будут применяться автоматически, с помощью специальных комплексов фото- и видеофиксации. По сути, будет использован тот программно-технический задел, который создан для обслуживания платных парковок. Те же самые автомобили, которые объезжают сейчас улицы в центре Волгограда, фиксируя автомобили на платных парковках, будут делать то же самое и по отношению к машинам, брошенным на зелёных зонах, — уточнили в гордуме.
Любителям бросать авто где попало теперь придётся раскошелиться. Наказывать владельцев оставленных в неположенных местах машин будут согласно региональному кодексу об административных правонарушениях, который предусматривает штрафы: от 2,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей для физических лиц, от 15 тыс. рублей до 20 тыс. рублей для должностных и от 35 тыс. рублей до 40 тыс. рублей для юридических.
Ранее борьбу с автомобилями, припаркованными на газонах, объявили в Волжском. Здесь в конце прошлого года также была автоматизирована фиксация такого рода нарушений. Для этого местные власти приобрели специальное оборудование с креплением на крышу легкового автомобиля.
Отметим, в Волгограде новые правила вступят в силу с момента их официального опубликования. Документ может быть размещён в официальном печатном органе городской администрации уже на предстоящих выходных, 22 марта.