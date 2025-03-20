В Волгограде автоматизируют выдачу штрафов за парковку на газоне

— Штрафные санкции будут применяться автоматически, с помощью специальных комплексов фото- и видеофиксации. По сути, будет использован тот программно-технический задел, который создан для обслуживания платных парковок. Те же самые автомобили, которые объезжают сейчас улицы в центре Волгограда, фиксируя автомобили на платных парковках, будут делать то же самое и по отношению к машинам, брошенным на зелёных зонах, — уточнили в гордуме.