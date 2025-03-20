Минфин установил Омской области самозапрет на кредиты

Как подчеркнул зампред областного правительства, министр финансов Вадим Чеченко, областной Минфин по поручению губернатора, по сути, установил самозапрет на кредиты при планировании бюджета Омской области.
«Отдельно подчеркну, что областной минфин, выполняя поручение губернатора, придерживается выбранной при планировании бюджета на 2025 год тактике — не наращивать долговую нагрузку и не привлекать коммерческие кредиты в целях финансирования расходов. Стоимость заемных средств сейчас слишком высока, пользоваться ими в этих целях не эффективно. Поэтому в привлеченном к первым изменениям в бюджет дополнительном ресурсе в размере 3,8 млрд рублей — ни одного заемного рубля. И вплоть до конца года планируем обходиться собственными источниками», — отметил Вадим Чеченко в своем телеграм-канале.
Согласно поправкам, расходы бюджета в целом увеличены на 3,8 млрд рублей. В частности, дофинансирован фонд оплаты труда работников бюджетной сферы: с учетом резерва на эти цели фонд увеличен сразу на 5,3 млрд рублей. 893 млн рублей направят на поддержку местных бюджетов. Также обеспечено областное софинансирование по ряду капитальных объектов, финансируемых за счет федерального бюджета.
Кроме того, увеличено финансирование областного дорожного фонда.