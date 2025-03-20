Минфин установил Омской области самозапрет на кредиты

«Отдельно подчеркну, что областной минфин, выполняя поручение губернатора, придерживается выбранной при планировании бюджета на 2025 год тактике — не наращивать долговую нагрузку и не привлекать коммерческие кредиты в целях финансирования расходов. Стоимость заемных средств сейчас слишком высока, пользоваться ими в этих целях не эффективно. Поэтому в привлеченном к первым изменениям в бюджет дополнительном ресурсе в размере 3,8 млрд рублей — ни одного заемного рубля. И вплоть до конца года планируем обходиться собственными источниками», — отметил Вадим Чеченко в своем телеграм-канале.