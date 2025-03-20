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В Самарской области планируется создать союз производителей БПЛА

Власти Самарской области рассматривают возможность создания Союза производителей и разработчиков беспилотных авиасистем в регионе.

Источник: Коммерсантъ

С соответствующей инициативой выступил губернатор Вячеслав Федорищев на заседании комиссии Госсовета по направлению «Промышленность». Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Самарская область накопила серьезный опыт в вопросах производства и применения БАС, став центром развития отрасли в стране. Союз позволит решать вопросы регулирования данной сферы, обмена опытом и продвижения инициатив на федеральном уровне», — говорится в сообщении.

Перед этим губернатор Вячеслав Федорищев анонсировал создание регионального проекта развития беспилотных авиасистем. Предполагается, что он позволит вывести Самарскую область на лидирующие позиции по ряду направлений отрасли.