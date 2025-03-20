Совладельца сети «Аптека от склада» заочно арестовали

Сам Андрей Годовалов сообщил «Ъ-Прикамье», что покинул РФ в августе 2023 года, а не в ноябре, и не имеет отношения к тому, что происходило в компании после его отъезда. Доверенность на управление ООО была передана им бывшему деловому компаньону Николаю Шаврину. Решения о ликвидации ООО он не принимал и рассчитывал, что компания продолжит свою работу.