Пермские власти стимулируют инвесторов строить логистические комплексы

— Привлекательной для инвесторов является ситуация, когда еще планируемый к постройке объект уже вызывает интерес у потенциальных арендаторов из числа крупных производственных или торговых компаний, — продолжает Наталья Саранская. — С ними можно заключить договор аренды на 15−20 лет, но, как правило, арендная ставка при этом будет ниже рынка. А вот небольшие игроки, напротив, могут позволить себе платить по ставке выше рыночной в зависимости от рентабельности своего бизнеса, но срок аренды может быть не таким длинным, как у крупных клиентов.