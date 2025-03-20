Пермские власти стимулируют инвесторов строить логистические комплексы

Оценить, насколько дефицитны такие площади, можно с помощью цифр: по данным аналитического центра «КД-консалтинг», в сегменте коммерческой недвижимости, выставленной на продажу, они составляют только 4−5 процентов от общего объема, а в сдаваемой в аренду — не более 11 процентов. Качественных складов, отвечающих современным требованиям логистики и безопасности, еще меньше, а потребность в них растет по мере развития компаний, которым необходимо где-то хранить производственное оборудование и товары, в том числе имеющие ограниченный срок годности.
— Производственно-складские объекты в Пермском крае за 2024 год значительно подорожали, — отмечает директор аналитического центра Алексей Скоробогач. — Так, стоимость складов в среднем увеличилась на 42 процента, производственных баз — на 52, а производственных зданий и помещений — на 73.
Средняя цена квадратного метра складской недвижимости в Прикамье сегодня составляет 29 655 рублей. Арендные ставки, по словам Скоробогача, тоже показали рост: наем производственных помещений подорожал на 45 процентов, использование одного квадрата такой недвижимости обойдется арендатору в среднем в 381 рубль в месяц. За аналогичную площадь складского помещения придется платить в среднем 395 рублей в месяц.
Рынок коммерческой недвижимости в Перми развивается, возводятся новые крупные объекты. Среди сданных в эксплуатацию в конце 2024 года — новый комплекс на улице Героев Хасана общей площадью более 18 тысяч квадратных метров, а также аналогичный по площади на улице Промышленной. Несколько крупных объектов складской недвижимости строятся неподалеку от краевого центра — в селах Култаево и Фролы Пермского района, поблизости от станции Ферма, а также рядом с Нестюковским трактом.
Одно из важных условий — наличие собственных средств для финансирования проекта, ведь привлечение заемного капитала стало слишком дорогим.
Запросы на новые площади поступают главным образом от торговых сетей, реализующих продукты питания и электронику, а также от крупнейших российских маркетплейсов.
Региональные власти мотивируют девелоперов строить новые логистические комплексы. С этой целью активно используется механизм присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта (ПИП), который позволяет инвестору получить земельный участок для возведения объекта на льготных условиях. Сейчас в регионе реализуются 11 подобных проектов общей стоимостью около 20 миллиардов рублей. Благодаря им в Прикамье в обозримом будущем появятся более 500 тысяч квадратных метров складской недвижимости.
Еще один инструмент поддержки инвесторов — освобождение компаний, которые строят логистические центры площадью более 15 тысяч квадратных метров, от уплаты налога на имущество сроком на пять лет.
По словам директора Центра финансового консалтинга «Золотые двери» Натальи Саранской, сегодня инвесторам выгодно заниматься складской недвижимостью, но при совокупности определенных условий. Одно из них — наличие собственных средств для финансирования проекта, ведь привлечение заемного капитала при ключевой ставке ЦБ РФ на уровне 21 процента стало слишком дорогим.
— Привлекательной для инвесторов является ситуация, когда еще планируемый к постройке объект уже вызывает интерес у потенциальных арендаторов из числа крупных производственных или торговых компаний, — продолжает Наталья Саранская. — С ними можно заключить договор аренды на 15−20 лет, но, как правило, арендная ставка при этом будет ниже рынка. А вот небольшие игроки, напротив, могут позволить себе платить по ставке выше рыночной в зависимости от рентабельности своего бизнеса, но срок аренды может быть не таким длинным, как у крупных клиентов.
В региональном минэкономразвития рассчитывают, что Пермский край продолжит привлекать компании федерального уровня, которым для развития бизнеса потребуются новые логистические комплексы. С этой целью уже ведется подбор земельных участков и инвестиционных площадок, пригодных для размещения крупных объектов складской недвижимости, расположенных в непосредственной близости от краевого центра и автомобильных магистралей.
ЦИФРА: 105 процентов составил рост цен на складскую недвижимость в Прикамье за последние пять лет.