Комбинат под Волгоградом наказали за фальсификацию «молочки»

Предприятие должно было устранить все нарушения до 1 декабря прошлого года. Повторная проверка показала, что этого сделано не было. Составлен новый протокол об административном правонарушении по ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ. Также компания получила предписание с новым сроком исполнения — до 30 апреля 2025 года.