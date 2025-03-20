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Комбинат под Волгоградом наказали за фальсификацию «молочки»

Сотрудники управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия и прокуратуры проверили компанию «Молсыркомбинат-Волжский» и выявили нарушения ветеринарного законодательства.

Согласно лабораторным исследованиям на предприятии в Волжском фальсифицировали молочную продукцию. Среди нарушений — несоответствие жирно-кислотного состава и наличие добавленных растительных масел, недостатки в санитарных условиях производственных помещений (множественные сколы плитки, трещины).

Действия компании посчитали несоблюдением закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции». Комбинат привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов).

Предприятие должно было устранить все нарушения до 1 декабря прошлого года. Повторная проверка показала, что этого сделано не было. Составлен новый протокол об административном правонарушении по ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ. Также компания получила предписание с новым сроком исполнения — до 30 апреля 2025 года.

Арбитражный суд Волгоградской области рассмотрел документ о нарушении ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ. Предприятие привлекли к административной ответственности в виде штрафа.